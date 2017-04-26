Энди Роддик назвал Шарапову слишком умной для умышленного приема допинга

Американский теннисист, бывшая первая ракетка мира, Энди Роддик назвал россиянку Марию Шарапову слишком умной для умышленного употребления запрещенных веществ. Его слова приводит ESPN.

«Она слишком умна, чтобы намеренно нарушать правила. Но дискуссия неизбежно упирается в один вопрос: не пренебрегала ли она правилами, столько лет используя этот препарат?» — сказал Роддик.

Шарапова 26 апреля проведет первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Соперницей 30-летней россиянки в первом круге турнира в Штутгарте будет итальянка Роберта Винчи. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Победительница матча сыграет в четверг, 27 апреля, с россиянкой Екатериной Макаровой.

Роддик завершил карьеру в 2012 году. На его счету одна победа на одном турнире «Большого шлема» — в 2003 году он выиграл US Open. Также Роддик четыре раза доходил до финала (три раза на Уимблдоне и на US Open), но во всех уступил швейцарцу Роджеру Федереру.