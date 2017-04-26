Букмекеры оценили шансы Шараповой на победу в первом матче после дисквалификации

Российская теннисистка Мария Шарапова считается фаворитом встречи первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте с итальянкой Робертой Винчи. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Коэффициент на победу Шараповой варьируется от 1,34 до 1,4. На Винчи можно поставить с коэффициентом 3,4 — 3,5.

Для 30-летней россиянки этот матч станет первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, запрещенного Всемирным антидопинговым агентством (WADA) с 1 января 2016 года.

На турнире в Штутгарте Шарапова выступает благодаря специальному приглашению (wild card), выданному ей организаторами соревнований. Против такого решения высказалась соперница россиянки.

Встреча Шараповой и Винчи начнется в 19:30 по московскому времени. Победительница матча сыграет в четверг с россиянкой Екатериной Макаровой.