Определился победитель Кубка Кремля

Боснийский теннисист Дамир Джумхур победил литовца Рикардаса Беранкиса в финале «ВТБ Кубка Кремля». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье и завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:4. Джумхур реализовал два брейк-пойнта из трех, решающее преимущество в брейк он получил при счете 4:4 в третьем сете. Беранкис использовал три шанса на подаче соперника из 15.

Материалы по теме Прилетела, поспала, проиграла Сонная Шарапова собрала «Олимпийский» и разочаровала миллионы фанатов

Для 25-летнего Джумхура этот титул стал вторым в карьере. Первый он завоевал три недели назад на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. 27-летний Беранкис потерпел второе поражение в финалах соревнований ATP в карьере. До этого он доходил до решающего матча однажды — в 2012 году в Лос-Анджелесе, где проиграл американцу Сэму Куэрри (0:6, 2:6).

В женском одиночном разряде победу одержала немка Юлия Гергес, в финале победившая россиянку Дарью Касаткину со счетом 6:1, 6:2.