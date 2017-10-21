Россиянка Касаткина проиграла в финале Кубка Кремля

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла немке Юлии Гергес в финале Кубка Кремля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 октября, в Москве и завершилась со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 1 час 6 минут. Гергес четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-поинта из шести. На счету Касаткиной шесть эйсов.

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Впервые с 2013 года победительницей турнира стала не россиянка. Немка выиграла Кубок Кремля со второй попытки: в 2016-м она дошла до полуфинала, причем до этого спортсменка также обыграла Касаткину.

На Кубке Кремля впервые с 2007 года выступила Мария Шарапова, однако в первом круге она уступила представительнице Словакии Магдалене Рыбариковой в двух сетах со счетом 6:7, 4:6.

Турнир завершится 22 октября. Призовой фонд соревнований составил 1,6 миллиона долларов.