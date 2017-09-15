Бублик забил ударом между ног

Теннисист Александр Бублик, выступающий под флагом Казахстана, забил ударом между ног в матче турнира серии «Челленджер» против итальянца Симоне Боллели. Видео было опубликовано на странице 20-летнего уроженца Гатчины в Twitter.

«Мои удары лучше твоих», — написал Бублик, обращаясь к 22-летнему австралийцу Нику Кирьосу. Тот похвалил коллегу, назвав удар отличным.

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Встреча с Боллели завершилась победой Бублика со счетом 2:6, 6:0, 6:1.

2 мая этого года Бублик, занимающий 102-место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), потроллил Роджера Федерера и Энди Маррея.