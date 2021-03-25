19-летний теннисист упал в обморок во время матча и проиграл

Британский теннисист Джек Дрейпер потерпел техническое поражение в матче Открытого чемпионата Майями против представителя Казахстана Михаила Кукушкина. Об этом сообщает «Би Би Си».

19-летнему спортсмену стало плохо на фоне жары. Сперва после осмотра медики разрешили Дрейперу продолжить выступления, после чего он упал в обморок. Спортсмену была оказана помощь, и британец пришел в себя. Он сумел самостоятельно покинуть корт. Кукушкину присудили техническую победу в 1/64 финала турнира.

Таким образом, Дрейпер был вынужден сняться со своего дебютного матча в рамках Мирового тура Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP).

Дрейпер дебютировал в профессиональном теннисе в 2018 году. Он занимает 310-е место в рейтинге ATP по состоянию на март 2021 года.