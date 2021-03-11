Российский теннисист не сыграл ни одного матча и вышел в полуфинал турнира

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин пропустил первый круг на правах третьего сеяного, его соперник по второму кругу француз Ришар Гаске снялся с турнира из-за повреждения ноги, а венгр Мартон Фучович отказался принять участие в четвертьфинальном матче.

В полуфинале Рублев встретится с победителем матча между австрийцем Домиником Тимом и испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Рублев занимает восьмую строчку. В его активе 5,019 очка. Лидирует серб Новак Джокович (12,030 очка).

Турнир в Дохе проходит с 8 по 13 марта. Его призовой фонд составляет 890 тысяч долларов.