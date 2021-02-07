Сборная России по теннису выиграла Кубок АТР

Сборная России по теннису одержала победу в финале Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР): россиянин Даниил Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини во второй встрече финала в австралийском Мельбурне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась победой 24-летнего россиянина со счетом 6:4, 6:2. Счет в матче стал 2-0, Россия досрочно стала победительницей турнира. В первом матче представитель России Андрей Рублев обыграл Фабио Фоньини со счетом 6:1, 6:2.

Отмечается, что спортсмены Евгений Донской и Аслан Карацев должны были провести парную встречу против Симоне Болелли и Андреа Вавассори, однако она не понадобилась.

Полуфинал прошел 6 февраля. Медведев победил немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:3, 7:5 и принес российской команде второе победное очко.

22 ноября 2020-го Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы, но в данный момент он планирует отдохнуть. Сумма призовых Медведева составила 1,56 миллиона долларов.

Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



