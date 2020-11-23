Названа сумма призовых Медведева за победу на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев заработал более полутора миллионов долларов за победу на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне. Сумма названа на сайте организаторов соревнований.

За участие в турнире спортсмен получил 153 тысячи долларов, за три победы на групповом этапе — 459 тысяч, победа в полуфинале принесла россиянину 402 тысячи, а победа в решающей встрече — 550 тысяч. Таким образом, сумма призовых Медведева составила 1,56 миллиона долларов.

22 ноября Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы, но в данный момент он планирует отдохнуть.

Медведев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.