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Выигравший Итоговый турнир ATP россиянин Медведев раскрыл дальнейшие планы

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Даниил Медведев
Даниил Медведев
Фото: ATP Tour / РИА Новости

Россиянин Даниил Медведев, ставший победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), раскрыл дальнейшие планы. Он рассказал о предстоящем отдыхе в беседе с ТАСС по видеосвязи.

«Теперь у меня есть время провести хорошую предсезонную подготовку и отдохнуть, скорее всего, дома в Монако. Сейчас с этой ситуацией [с пандемией] и перелетов особо нет, и много где карантин — отдыхать буду дома», — сказал он.

Медведев добавил, что впереди у него много работы. По его словам, они с тренером все время совершенствуются, однако работа иногда она дает свои плоды, иногда нет. Также Медведев отметил, что ему было «очень смешно» читать комментарии и сообщения в "директ" соцсетей о том, что он перестал прогрессировать.

«Могу пообещать, что тренироваться буду изо всех сил. Играть, бороться — как на этом турнире. Не всегда просто, не всегда получается, но, надеюсь, буду радовать болельщиков», — заключил он.

22 ноября россиянин Даниил Медведев обыграл австрийца Доминика Тима и стал победителем Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Встреча в Лондоне продлилась три сета и завершилась в пользу Медведева (4:6, 7:6, 6:4). Матч длился 2 часа и 42 минуты.

Медвевев стал первым россиянином, выигравшим турнир, за 11 лет. В 2009-м победителем Итогового турнира ATP стал Николай Давыденко.

Медведев занимает четвертую строчку в рейтинге ATP. Спортсмен является одним из трех представителей России, которому удалось пробиться в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. До него это делали Марат Сафин и Евгений Кафельников.

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