Путин отреагировал на победу Медведева в Итоговом турнире ATP

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу российского теннисиста Даниила Медведева в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил Медведева с победой и пожелал ему новых спортивных побед. «Вы с блеском, на одном дыхании прошли всю дистанцию итогового турнира, в красивых поединках продемонстрировали великолепную подготовку и бойцовский характер, своей победой продолжили традиции отечественной теннисной школы», — написал президент.

22 ноября Медведев обыграл австрийца Доминика Тима в финале Итогового турнира ATP. Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:6, 6:4. После победы спортсмен заявил, что впереди у него много работы. Сумма призовых Медведева составила 1,56 миллиона долларов.

Теннисист стал первым за 11 лет россиянином, выигравшим Итоговый турнир ATP. Он занимает четвертую строчку в рейтинге ассоциации. Спортсмен является одним из трех представителей России, которым удалось пробиться в финал турнира Большого шлема в одиночном разряде.