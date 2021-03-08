Джокович побил рекорд Федерера

Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

В обновленной версии списка лучших теннисистов мира серб остался на первом месте. Впервые это произошло в июле 2011-го, а суммарно Джокович возглавляет рейтинг на протяжении 311 недель. Предыдущее достижение, равнявшееся 310 неделям, принадлежало швейцарцу Федереру.

Лучшим из россиян в обновленном рейтинге ATP является Даниил Медведев, занимающий третью строчку. Его соотечественник Андрей Рублев находится на восьмой позиции.

Джокович за свою карьеру выиграл 18 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. В конце февраля серб в девятый раз победил на Australian Open, обыграв в финале Медведева.

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