Стали известны призовые Медведева за выступление на Australian Open

Стали известны призовые теннисиста Даниила Медведева за выступление на Australian Open. Об этом сообщается на сайте организаторов турнира.

Выход в финал Открытого чемпионата Австралии принес россиянину около 1,17 миллиона долларов (более 86 миллионов рублей). Победитель турнира, серб Новак Джокович заработал вдвое больше. Еще один россиянин Аслан Карацев, вышедший в полуфинал, получит около 663 тысяч долларов.

Ранее 21 февраля Медведев уступил Джоковичу в решающем матче Australian Open на корте в Мельбурне. Для отечественного спортсмена это был первый финал турнира в Австралии в карьере. После финала Медведев обратился к сопернику, выразив благодарность за общение в начале карьеры.

Общий призовой фонд турнира составил 62,6 миллиона долларов США.

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