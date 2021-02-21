Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

33-летний сербский теннисист оказался сильнее российского спортсмена по итогам трех сетов в решающем матче Australian Open. Окончательный счет: 7:5, 6:2, 6:2.

В пятницу 19 февраля Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. Россиянин впервые вышел в финал Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,6 миллиона долларов США.