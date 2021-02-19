Сафин отреагировал на выход Медведева в финал Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин отреагировал на победу россиянина Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Australian Open. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Сафина, он не смотрит теннис и ничего не комментирует. При этом он отметил, что рад за соотечественника.

Медведев обыграл Циципаса в пятницу, 19 февраля. Матч продлился три сета. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу россиянина. В финале 21 февраля он сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Ранее россиянин никогда не доходил до решающего матча Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,6 миллиона долларов США.