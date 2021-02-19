Дзюба показал видео просмотра победного матча Медведева на Australian Open

Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба показал на видео, как смотрел полуфинальный матч Australian Open между соотечественником Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Игрок разместил фрагменты трансляции в Instagram.

За кадром футболист эмоционально реагировал на успешные розыгрыши в исполнении Медведева. Когда россиянин взял решающее очко, Дзюба озвучил окончательный счет и несколько раз повторил «браво».

Медведев обыграл Циципаса в трех сетах ранее в пятницу, 19 февраля. В финале россиянин 21 февраля сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,6 миллиона долларов США.