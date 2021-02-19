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Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open

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Даниил Медведев
Даниил Медведев
Фото: Quinn Rooney / Getty Images

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале россиянин обыграл грека Стефаноса Циципаса. Матч прошел в пятницу, 19 февраля, и продлился три сета. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:2, 7:5 в пользу Медведева. Встреча длилась 2 часа 11 минут.

В финале Медведев, занимающий четвертую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. Игра пройдет в воскресенье, 21 февраля. В полуфинале серб обыграл другого россиянина — Аслана Карацева.

Количество набранных за участие в турнире очков гарантировано позволит Медведеву после окончания AO переместиться на третью строчку в рейтинге ATP. Если он победит в финале, то станет второй ракеткой мира.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,6 миллиона долларов США.

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