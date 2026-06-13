Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:39, 13 июня 2026Интернет и СМИ

Абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества

РИА Новости: Мошенники начали создавать поддельные сервисы оплаты проживания в общежитиях
Андрей Шеньшаков

Фото: New Africa/ Shutterstock / Fotodom  

Компания «Солар» предупредила российских абитуриентов о новой схеме мошенников в социальных сетях. Об этом специалисты рассказали изданию РИА Новости.

По информации экспертов, аферисты создают поддельные сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях. Получив деньги, злоумышленники пропадают, оставляя обманутых без жилья

«Мошенники могут подстерегать жертву после поступления в вуз, когда кажется, что все опасности позади. Абитуриенты переживают, это делает их особенно уязвимыми», — сообщили в компании.

Также мошенники создают клоны официальных каналов университетов, в которых предлагают якобы ускоренную проверку документов или консультацию куратора, чтобы узнать персональные данные.

Ранее была раскрыта новая схема мошенничества со ссылками на видеоконференцию. 88-летний москвич рассказал, что ему на почту пришло письмо о необходимости присоединения к некоему видеозвонку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали мосты в Крым

    Абитуриентов предупредили о новой схеме мошенничества

    Hongqi анонсировал новые автомобили для россиян

    Названы четыре неожиданные причины вздутия живота

    Назван фаворит в матче Марокко с Бразилией на ЧМ-2026

    Бесплатное протезирование обернулось для россиянки потерей зубов

    В Европе стали готовиться к сокращению помощи от США

    В Мурманской области спасли горбатого кита

    Дочь погибшего Героя России высказалась о его выборе отправиться на СВО

    Сборная США разгромила Парагвай на ЧМ-2026 и установила исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok