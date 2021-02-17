Медведев разгромил Рублева и вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев разгромил соотечественника Андрея Рублева и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая 17 февраля, завершилась в трех сетах со счетом 7:5, 6:3, 6:2. По личным встречам счет стал 5:0 в пользу Медведева. В полуфинале россиянин сыграет против победителя пары Стефанос Циципас — Рафаэль Надаль.

16 февраля другой российский теннисист, 114-я ракетка мира Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open после победы над болгарином Григором Димитровым. Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. Для 27-летнего Карацева это дебютный турнир серии «Большого шлема» в карьере. В полуфинале, который назначен на 18 февраля, он сыграет с сербом Новаком Джоковичем.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,3 миллиона долларов.