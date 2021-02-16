Российский теннисист Карацев вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев вышел в полуфинал Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала спортсмен, занимающий 114-место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу над 21-й ракеткой мира болгарином Григором Димитровым в четырех сетах — (2:6, 6:4, 6:1, 6:2). Матч длился 2 часа 32 минуты. В третьем сете соперник россиянина начал испытывать проблемы со спиной.

27-летний Карацев впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Ранее россиянину не удавалось преодолеть квалификацию.

В полуфинале Карацев встретится с победителем матча Новак Джокович — Александр Зверев. Серб и немец проведут встречу во вторник, 16 февраля. Игра начнется в 12:30 по московскому времени.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 61 миллион долларов.