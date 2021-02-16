Тарпищев назвал вышедшего в полуфинал Australian Open россиянина королем тенниса

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на выход Аслана Карацева в полуфинал Australian Open. Об этом сообщает РИА Новости.

Функционер назвал спортсмена королем тенниса. По его мнению, россиянин выступает в Австралии выше всяких похвал. Тарпищев также добавил, что более удобным соперником для Карацева в полуфинале будет первая ракетка мира Новак Джокович.

Ранее во вторник, 16 февраля, 114-я ракетка мира Карацев в 1/4 финала турнира обыграл болгарина Григора Димитрова. Матч длился 2 часа 32 минуты и закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

27-летний Карацев впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Ранее россиянину не удавалось преодолеть квалификацию. В полуфинале Карацев встретится с победителем матча Джокович — Александр Зверев. Серб и немец проведут встречу во вторник, 16 февраля. Игра начнется в 12:30 по московскому времени.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 61 миллион долларов.