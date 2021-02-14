Российский теннисист Карацев пробился в четвертьфинал Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев завоевал путевку в четвертьфинал Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча Карацева и канадца Феликса Оже-Альяссима проходила в Мельбурне. Россиянин уступал по ходу матча 0:2, но в третьем сете сумел переломить ход поединка и вышел победителем. Карацев и Оже-Альяссим играли почти три с половиной часа.

Соперником россиянина в четвертьфинале Australian Open станет победитель противостояния между австрийцем Домиником Тимом и болгарином Григором Димитровым. Карацев впервые в карьере участвует в основной сетке турнира.

На счету 27-летнего россиянина золотая медаль на Универсиаде в Тайпее в 2017 году. Там он выступал в парном разряде.