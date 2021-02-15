Российские теннисисты установили историческое достижение на Australian Open

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Аслан Карацев установили историческое достижение на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ATP Tour.

Впервые сразу три россиянина пробились в 1/4 финала турнира серии «Большого шлема». В четвертом круге Медведев обыграл американца Маккензи Макдональда, Карацев — аргентинца Диего Шварцмана, а Рублев прошел дальше на отказе норвежца Каспера Рууда.

За выход в полуфинал Рублев и Медведев сыграют между собой, Карацев встретится с болгарином Григором Димитровым. Оба матча назначены на 16 февраля.

7 февраля сообщалось, что сборная России по теннису одержала победу в финале Кубка АТР. В решающем матче Медведев обыграл итальянца Маттео Берреттини.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Действующим чемпионом в мужском разряде является серб Новак Джокович.