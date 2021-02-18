Россиянин Карацев проиграл Джоковичу в полуфинале Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/2 финала спортсмен, занимающий 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), уступил в трех сетах — 3:6, 4:6, 2:6. Матч длился 1 час 53 минуты.

27-летний Карацев впервые играл в основной сетке турнира «Большого шлема». Ранее россиянину не удавалось преодолеть квалификацию.

В финале Джокович встретится с победителем противостояния между россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Матч пройдет 19 февраля не ранее 11:30 по московскому времени.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 61 миллион долларов.