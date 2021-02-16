Стал известен соперник россиянина Карацева в полуфинале Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стал соперником россиянина Аслана Карацева по полуфиналу Australian Open, они сыграют 18 февраля. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала Джокович взял верх над представителем Германии Александром Зверевым. Четырехсетовый матч длился 3 часа 34 минуты и завершился со счетом (6:7, 6:2, 6:4,7:6) в пользу серба.

Ранее во вторник, 16 февраля, 114-я ракетка мира Карацев в 1/4 финала турнира обыграл болгарина Григора Димитрова. Матч длился 2 часа 32 минуты и закончился со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2 в пользу россиянина.

27-летний Карацев впервые играет в основной сетке турнира «Большого шлема». Ранее россиянину не удавалось преодолеть квалификацию.

Australian Open проходит в Мельбурне с 8 по 22 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет 62,3 миллиона долларов.