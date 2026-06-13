Бесплатное протезирование обернулось для россиянки потерей зубов

В Петербурге женщина подсела на обезболивающие после потери зубов из-за протезирования

В Санкт-Петербурге бесплатное протезирование обернулось для 66-летней россиянки потерей зубов. Ее историю рассказал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что два года назад пенсионерка обратилась в стоматологическую поликлинику №13, чтобы поставить литые зубные протезы. У нее был сахарный диабет и склонность к аллергическим реакциям, но, несмотря на такой анамнез, медики без предварительной диагностики начали процедуру. Во время протезирования женщина почувствовала сильную боль, поэтому отказалась дальше сидеть в стоматологическом кресле.

Среди других симптомов она описала жжение, металлический привкус во рту и возникновение электрических разрядов в области десен. В частной клинике, куда обратилась пострадавшая для исправления ситуации, ей диагностировали тяжелую реакцию на хром и кобальт. Спасти зубы петербурженке не удалось. Более того, она подсела на обезболивающие препараты, поскольку не может жевать и говорит с трудом. Также на фоне стресса у нее обострился сахарный диабет.

Ранее туристка из Великобритании отдала почти два миллиона рублей стоматологу в Турции. Однако за такие деньги она не получила красивую улыбку, а лишилась зубов.