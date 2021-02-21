Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в финале Australian Open в поединке против серба Новака Джоковича. Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

25-летний россиянин поздравил Джоковича с победой в финале, добавив, что серб одержал девятую победу в Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, россиянин вспомнил о встрече с будущим соперником на тренировке.

«Тогда я был еще 500-й ракеткой мира. Решил даже, что Новак даже не станет со мной разговаривать. Я стеснялся. А он был дружелюбен», — рассказал Медведев и обратился к оппоненту, выразив ему благодарность.

Медведев уступил Джоковичу в решающем матче Australian Open на корте в Мельбурне. Для отечественного спортсмена это был первый финал турнира в Австралии в карьере.