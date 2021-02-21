Названа причина поражения Медведева в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал причину поражения российского теннисиста Даниила Медведева в игре с сербом Новаком Джоковичем в финале Australian Open. Его слова приводит ТАСС.

Тарпищев посчитал, что Джоковичу удалось с начала матча выбить соперника из ритма, имея большое преимущество на приеме второй подачи. «Медведев же, потеряв нить игры, уже не знал, что делать, и это привело к серии еще больших ошибок», — посетовал он.

Ранее 21 февраля Медведев уступил Джоковичу в решающем матче Australian Open на корте в Мельбурне. Для российского спортсмена это был первый финал турнира в Австралии в карьере. Выход в финал Открытого чемпионата Австралии принес Медведеву около 1,17 миллиона долларов (более 86 миллионов рублей).

Общий призовой фонд турнира составил 62,6 миллиона долларов США.