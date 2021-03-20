Российский теннисист Карацев впервые в карьере выиграл турнир ATP

Российский теннисист Аслан Карацев впервые в карьере выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Результаты доступны на сайте организации.

В финале 27-летний Карацев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Примечательно, что уроженец Владикавказа получил wild card.

В полуфинале турнира, прошедшем 19 марта, Карацев победил соотечественника Андрея Рублева со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Ему удалось прервать победную серию Рублева на турнирах ATP 500, которая насчитывала 23 матча.

В этом сезоне Карацев принимал участие в Открытом чемпионате Австралии. В полуфинале турнира он уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

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