Российский теннисист Карацев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP

Российский теннисист Аслан Карацев победил соотечественника Андрея Рублева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

27-летний Карацев впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. При этом ему удалось прервать победную серию Рублева на турнирах ATP 500, которая насчитывала 23 матча.

Карацев победил Рублева в российском полуфинале турнира со счетом 6:2, 4:6, 6:4. Примечательно, что уроженец Владикавказа получил wild card.

18 февраля Карацев уступил в полуфинале Australian Open первой ракетке мира Новаку Джоковичу. В финале серб одолел другого россиянина Даниила Медведева.