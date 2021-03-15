Теннисист Медведев стал второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Медведев набрал 9940 очков и занял вторую строчку рейтинга организации, обойдя испанца Рафаэля Надаля на 270 очков. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, в активе которого 12 008 очков. В десятку лучших также входит россиянин Андрей Рублев, занимающий восьмую строчку.

Медведев стал первым за 19 лет российским теннисистом, добившимся подобного результата. До него вторыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

На счету 25-летнего Медведева — десять титулов в карьере в одиночном разряде. В конце февраля россиянин дошел до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу. Он второй год подряд играл в решающем матче турнира серии «Большого шлема».