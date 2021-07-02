Футболист клуба ФНЛ обматерил российскую теннисистку за вылет с Уимблдона

Футболист клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Алания» Владимир Хубулов обматерил российскую теннисистку Дарью Касаткину за вылет с Уимблдона. Об этом спортсменка рассказала в Instagram.

Теннисистка выложила скрин переписки с игроком, в которой тот в нецензурной форме с использованием оскорблений высказал разочарование ее поражением. На данный момент страница игрока в соцсети удалена.

Касаткина удивилась тому, какие «джентльмены» играют в футбол. Она также предположила, что негодование Хубулова связано с проигранной ставкой, поэтому предложила «Алании» возместить футболисту ущерб.

Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко во втором круге Умблдона в трех сетах (1:6, 6:3, 6:8). Игра прошла в четверг, 1 июля.