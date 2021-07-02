Клуб обматерившего российскую теннисистку футболиста выступил с заявлением

Клуб футбольной национальной лиги «Алания» в Instagram выступил с заявлением по поводу инцидента с участием своего игрока Владимира Хубулова и российской теннисистки Дарьи Касаткиной.

В клубе подчеркнули, что проведут внутреннее разбирательство, об итогах которого сообщат в ближайшее время. Кроме того, «Алания» принесла извинения Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам.

Ранее в пятницу, 2 июля, Хубулов обматерил теннисистку в соцсетях. Спортсмен в нецензурной и оскорбительной форме выразил недоумение в связи с ее вылетом с Уимблдона.

Касаткина проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко во втором круге Уимблдона в трех сетах (1:6, 6:3, 6:8). Игра прошла в четверг, 1 июля.

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