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Пожизненно дисквалифицированный российский судья пожаловался на низкие зарплаты

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Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Бывший российский футбольный арбитр Михаил Вилков, дисквалифицированный пожизненно, пожаловался на низкие зарплаты судей в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что выплаты давно не индексировались, хотя такая необходимость присутствует. По мнению Вилкова, прежде всего это касается Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

Арбитр также добавил, что работающим в Российской премьер-лиге (РПЛ) судьям нужно сделать достойную ежемесячную зарплату. Сейчас, по словам Вилкова, тренеры и футболисты получают гораздо больше. При этом нагрузка у них примерно одинаковая. «По нынешним требованиям судья должен провести не менее 25 тренировок в месяц. Думаю, что игроки не больше тренируются», — добавил Вилков.

19 апреля Вилков был пожизненно отстранен от работы решением судейского комитета Российского футбольного союза (РФС). Конкретная причина так и не была названа.

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