Серена Уильямс покинула Уимблдон в слезах

Семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс выбыла из турнира во время матча первого тура. Фрагмент игры публикует US Open Tennis в Twitter.

В первом же сете Уильямс неудачно поскользнулась на траве и подвернула ногу, из-за чего не смогла продолжить матч. Игра продлилась всего 34 минуты. Уильямс покинула корт в слезах, а позднее выставила пост в Instagram, где поделилась своими чувствами с подписчиками.

«У меня разбито сердце из-за того, что сегодня пришлось покинуть корт из-за травмы правой ноги. Выражаю благодарность и любовь болельщикам и команде, которые делают моё пребывание на центральном корте таким значимым. То ощущение теплоты и поддержки, когда я входила на стадион и выходила с него, для меня — целый мир», — написала теннисистка.

Саснович после ухода Уильямс автоматически перешла во второй тур.

27 июня стало известно, что Уильямс пропустит Олимпиаду в Токио. Американка, которой в сентябре исполняется 40 лет, отметила, что ее нет в заявке сборной США на Игры в Токио. Причины своего неучастия спортсменка назвать отказалась.