Бабушка теннисиста Циципаса умерла за пять минут до его финала на «Ролан Гаррос»

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал в Instagram, что его бабушка умерла за пять минут до финала Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос»).

«Моя любимая бабушка проиграла битву за жизнь. Мудрая женщина, чья вера в жизнь и готовность делиться не сравнится ни с одним другим человеком, которого я только встречал», — написал спортсмен, добавив, что независимо от итогового счета, он посвящает финальный матч ей. Теннисист также поблагодарил свою бабушку за то, что она вырастила его отца, так как без него он не добился бы таких результатов в спорте.

13 июня Циципас проиграл в финале «Ролан Гаррос» сербу Новаку Джоковичу. Матч завершился со счетом 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 6:4 в пользу соперника грека.

В мае прошлого года теннисист рассказал о своем деде, олимпийском чемпионе Сергее Сальникове. Он назвал родственника российской легендой и заявил, что очень сожалел о его смерти, так как мечтал с ним познакомиться.

Мать Циципаса Юлия Сальникова была чемпионкой СССР по теннису. Она вышла замуж за грека Апостола Циципаса и переехала в Грецию.

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