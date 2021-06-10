Российские теннисисты проиграли в финале «Ролан Гаррос»

Россияне Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли в финале Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») в смешанном парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские теннисисты уступили интернациональному дуэту Дезире Кравчик и Джо Солсбери (США/Великобритания). Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился на тай-брейке со счетом 2:6, 6:4, 1:0 (10:5) в пользу Кравчик и Солсбери.

9 июня сообщалось, что россиянин Даниил Медведев проиграл в 1/4 финала турнира. 25-летний спортсмен уступил греку Стефаносу Циципасу.

В парном разряде Веснина становилась чемпионкой «Ролан Гаррос»-2013, Открытого чемпионата США-2014, Уимблдона-2017. В миксте она побеждала на Открытом чемпионате Австралии-2016. Карацев не побеждал на турнирах серии «Большого шлема», однако в одиночном разряде доходил до полуфинала Открытого чемпионата Австралии-2021.