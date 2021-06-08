Российская теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

В 1/4 финала 29-летняя спортсменка оказался сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, ранее обыгравшей американку Серену Уильямс. Матч завершился со счетом 6:7, 6:2, 9:7. Россиянка впервые в карьере добралась до этой стадии турнира. В полуфинале Павлюченковой предстоит сыграть со словенкой Тамарой Зиданшек.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является полька Ига Швентек.

На счету Павлюченковой — три победы на юниорских турнирах Большого шлема в одиночном разряде, а также пять побед на юниорских турнирах Большого шлема в парном разряде. В 2019 году она дошла до финала Кубка Кремля, где проиграла швейцарке Белинде Бенчич.