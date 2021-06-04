Задержанную в Париже российскую теннисистку освободили

Задержанную в Париже по подозрению в умышленном проигрыше российскую теннисистку Яну Сизикову освободили из-под стражи. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает РИА Новости.

В городской прокуратуре заявили, что следствие в отношении россиянки продолжится. Адвокат Сизиковой рассказал, что теннисистка отрицает обвинения и выражает готовность подать жалобу на клевету.

Ранее Сизиковой предъявили обвинение в спортивной коррупции и организованном мошенничестве, которое произошло в сентябре прошлого года. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Сизикову задержали в Париже. В ее гостиничном номере прошли обыски. Теннисистку подозревают в сдаче гейма на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Россиянка выступала в паре с американкой Мэдисон Бренгл, уступила румынскому дуэту Андрея Миту / Патриция-Мария Циг со счетом 6:7, 4:6.

Российская спортсменка занимает 765-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Ее лучшим результатом была 336-я позиция.