Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Результаты доступны на сайте турнира.

В 1/4 финала 25-летний спортсмен оказался слабее грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5. Россиянин впервые в карьере добрался до этой стадии турнира.

В 1/8 финала Медведев одержал победу над чилийцем Кристьяном Гарином. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 7:5.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, в 2020 году в финале обыгравший серба Новака Джоковича.

На счету Медведева — десять титулов в карьере в одиночном разряде. В конце февраля россиянин дошел до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу. Он второй год подряд играл в решающем матче турнира серии «Большого шлема».

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