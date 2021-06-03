Россиянин Медведев впервые в карьере преодолел третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере смог преодолеть третий круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Медведев одержал победу над американцем Томми Полом со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:3. Матч длился 2 часа 18 минут.

В следующем круге россиянин сыграет против Райлли Опелки из США.

Медведев, занимающий второе место рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), ранее всегда уступал в первых матчах на «Ролан Гаррос». Это произошло четыре раза подряд.

15 марта стало известно, что Медведев стал второй ракеткой мира, обойдя в рейтинге ATP Рафаэля Надаля. Игрокам из России не удавалось оказаться так высоко на протяжении 19 лет.