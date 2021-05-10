Теннисист Медведев вновь стал второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев стал второй ракеткой мира. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен поднялся с третьей на вторую позицию после того, как дошел до третьего раунда турнира серии «Мастерс» в Мадриде 6 мая. Медведев набрал 9780 очков, обойдя испанца Рафаэля Надаля на 150 очков. Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, в активе которого 11 463 очка. В десятку лучших также входит россиянин Андрей Рублев, занимающий седьмую строчку.

Медведев вновь поднялся на вторую ступень после результатов рейтинга от 19 марта. Он является первым за 19 лет российским теннисистом, добившимся подобного результата. До Даниила вторыми ракетками мира становились Евгений Кафельников и Марат Сафин.

На счету 25-летнего Медведева — десять титулов в карьере в одиночном разряде. В конце февраля россиянин дошел до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу. Он второй год подряд играл в решающем матче турнира серии «Большого шлема».

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