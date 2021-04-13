Теннисист Медведев заразился коронавирусом

Российский теннисист Даниил Медведев заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Спортсмен сдал положительный тест в понедельник, 12 апреля. Из-за этого россиянин будет вынужден пропустить турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, который стартует во вторник, 13 апреля. Медведев должен был начать соревнования со второго круга. О самочувствии теннисиста не сообщается.

15 марта стало известно, что Медведев стал второй ракеткой мира, обойдя в рейтинге ATP Рафаэля Надаля. Игрокам из России не удавалось оказаться так высоко на протяжении 19 лет.

На счету 25-летнего Медведева десять титулов в карьере в одиночном разряде. В конце февраля россиянин дошел до финала Australian Open, где проиграл Джоковичу. Он второй год подряд играл в решающем матче турнира серии «Большого шлема».