Теннисист Медведев завоевал десятый титул в карьере

Росcиянин Даниил Медведев стал победителем турнира серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче спортсмен одолел француза Пьер-Юга Эрбера. Трехсетовая Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:7, 6:4 в пользу россиянина. Медведев 13 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

Для 25-летнего россиянина это десятый титул на турнирах ATP в карьере в одиночном разряде. Медведев за победу в Марселе получит 27 615 долларов и 250 рейтинговых очков.

В конце февраля Медведев дошел до финала Australian Open. В решающем матче турнира «Большого шлема» россиянин уступил Новаку Джоковичу.