Теннисист Медведев объяснил поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянин Даниил Медведев объяснил поражение от грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщаетcя на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Он отметил, что не ожидал такого прекрасного уровня игры от соперника, поэтому матч сложился для того настолько легко. Медведев добавил, что был сильнее предыдущих оппонентов и думал, что его гегемония продолжится.

«Мне нужно было изменить тактику. Стоило играть агрессивнее», — сказал россиянин. Он также отметил, что Циципас провел отличный матч.

Встреча 1/4 финала «Ролан Гаррос» прошла во вторник, 8 июня. Греческий теннисист одержал победу над россиянином в трех сетах (6:3, 7:6, 7:5). В полуфинале Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.

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