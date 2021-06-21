Россия пропустила два гола в матче против Дании

Россия пропустила два года от сборной Дании на Евро-2020, передает РИА Новости.

Первый мяч оказался в воротах Матвея Сафронова на 38-й минуте матча, его забил датчанин Миккель Дамсгор. Второй забил Юсуф Пульсен на 59-й минуте матча.

Россия играет с Данией в понедельник, 21 июня. Команде Станислава Черчесова для выхода в плей-офф необходимо не проиграть датчанам.

Датчане в двух матчах на Евро не набрали очков и находятся на последнем месте в квартете. У россиян три очка, команда занимает второе место.