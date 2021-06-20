Тренер сборной Дании назвал план на игру Евро с Россией

Главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн назвал план на игру заключительного тура группового этапа чемпионата Европы с Россией. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Специалист заявил, что его команда постарается сыграть так же, как с Бельгией. При этом датчанам нужно улучшить несколько моментов. Он также отметил, что игроки готовы выйти на поле и показать все, на что способны. По словам Юльманна, Россия из тех команд, которые сложнее всего понять.

Россия сыграет с Данией в понедельник, 21 июня. Команде Станислава Черчесова для выхода в плей-офф необходимо не проиграть датчанам.

Датчане в двух матчах на Евро не набрали очков и находятся на последнем месте в квартете. У россиян три очка, команда занимает второе место.