В Госдуме захотели увидеть матч сборных России и Украины

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев признался, что хотел бы увидеть противостояние сборных Украины и России на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.

Он подчеркнул, что сейчас не самые лучшие времена во взаимоотношениях двух стран. Свищев полагает, что такой матч может сблизить людей и сгладить конфликтные ситуации.

Обе команды занимают второе место в своих квартетах, что снижает вероятность встречи России и Украины в плей-офф чемпионата Европы. Сборные России и Украины уступили в своих стартовых поединках на турнире. Подопечные Станислава Черчесова проиграли Бельгии (0:3). Украинская команда со счетом 2:3 уступила Нидерландам.

В последний раз Россия и Украина встретились в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2000. Тогда матч завершился вничью 1:1, что не позволило российской сборной пробиться в финальный турнир.