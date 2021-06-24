Фетисов высказался о зарплатах Черчесова и игроков сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о зарплатах футболистов сборной России и главного тренера команды Станислава Черчесова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Бывший хоккеист заявил, что наставники национальной футбольной команды всегда получали большие деньги, но этот подход нужно пересмотреть. Для игроков же необходимо ввести потолок зарплат, а большие премии выплачивать только за достижение высоких результатов. «Но еще раз, вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет», — добавил Фетисов.

Ранее в четверг, 24 июня, бывшая баскетболистка сборной России Светлана Абросимова оправдала высокие зарплаты российских футболистов. Она отметила, что размер дохода связан с популярностью вида спорта.

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.