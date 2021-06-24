Бывшая баскетболистка сборной России оправдала высокие зарплаты футболистов

Бывшая баскетболистка сборной России Светлана Абросимова заступилась за футболистов национальной сборной после вылета команды с чемпионата Европы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он отметила, что высокие зарплаты игроков связаны с популярностью футбола в стране. Абросимова также добавила, что не будет обвинять россиян в отсутствии самоотдачи.

При этом спортсменка добавила, что ее расстроила плотность игр в женском чемпионате Европы по баскетболу, который проходит параллельно. «Девочки играют пять игр за семь дней, включая четвертьфинал, а у мальчиков три игры за девять дней — вот тут у меня уже вопросы», — заявила Абросимова.

21 июня российская сборная покинула чемпионат Европы. Команда Станислава Черчесова уступила Дании в третьем матче группового этапа (1:4) и потеряла шансы на участие в плей-офф.